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Джокович: почти ничего не знаю о следующем сопернике

Джокович: почти ничего не знаю о следующем сопернике
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от матча третьего круга «Ролан Гаррос», в котором его соперником станет 153-й номер рейтинга АТР из Колумбии Даниэль-Элаи Галан.

«Честно говоря, мало что о нём знаю. Никогда не видел, как он играл. Очевидно, придется посмотреть пару его матчей. Команда поможет мне подготовиться к четвёртому кругу.

Знаю, что Галан прошёл в основную сетку через квалификацию, а значит, провёл уже достаточно много матчей в этих условиях. Это должно ему помочь", — цитирует Джоковича Tennis Head.

Напомним, Галан обыграл Кэмерона Норри (Великобритания) и Тенниса Сандгрена (США).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

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