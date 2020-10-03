Джокович: почти ничего не знаю о следующем сопернике

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от матча третьего круга «Ролан Гаррос», в котором его соперником станет 153-й номер рейтинга АТР из Колумбии Даниэль-Элаи Галан.



«Честно говоря, мало что о нём знаю. Никогда не видел, как он играл. Очевидно, придется посмотреть пару его матчей. Команда поможет мне подготовиться к четвёртому кругу.



Знаю, что Галан прошёл в основную сетку через квалификацию, а значит, провёл уже достаточно много матчей в этих условиях. Это должно ему помочь", — цитирует Джоковича Tennis Head.



Напомним, Галан обыграл Кэмерона Норри (Великобритания) и Тенниса Сандгрена (США).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.