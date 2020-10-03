Джокович: почти ничего не знаю о следующем сопернике

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от матча третьего круга «Ролан Гаррос», в котором его соперником станет 153-й номер рейтинга АТР из Колумбии Даниэль-Элаи Галан.
«Честно говоря, мало что о нём знаю. Никогда не видел, как он играл. Очевидно, придется посмотреть пару его матчей. Команда поможет мне подготовиться к четвёртому кругу.
Знаю, что Галан прошёл в основную сетку через квалификацию, а значит, провёл уже достаточно много матчей в этих условиях. Это должно ему помочь", — цитирует Джоковича Tennis Head.
Напомним, Галан обыграл Кэмерона Норри (Великобритания) и Тенниса Сандгрена (США).
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
- 3 октября 2020
-
16:39
-
16:27
-
15:22
-
14:55
-
14:30
-
13:49
-
10:03
-
09:32
- 2 октября 2020
-
23:47
-
23:38
-
22:20
-
22:03
-
21:38
-
21:08
-
20:57
-
20:21
-
20:05
-
19:39
-
18:58
-
17:30
-
16:26
-
15:45
-
15:35
-
15:24
-
14:28
-
14:11
-
14:01
-
13:58
-
12:31
-
11:34
-
10:36
-
09:43
-
09:17
-
09:02
-
01:57