Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Соболенко проиграла Жабер в третьем круге «Ролан Гаррос»

Соболенко проиграла Жабер в третьем круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко не сумела выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В трёх сетах она уступила теннисистке из Туниса Онс Жабер — 6:7 (7:9), 6:2, 3:6.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты. Соболенко 5 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Жабер 4 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

Таким образом, 26-летняя Жабер впервые в карьере вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции.

За выход в четвертьфинал престижных грунтовых соревнований Жабер поспорит с победительницей встречи Даниэль Коллинз (США) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
03 октября 2020, суббота. 14:35 МСК
Арина Соболенко
12
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 7 		6 3
7 9 		2 6
         
Онс Жабер
35
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020