Соболенко проиграла Жабер в третьем круге «Ролан Гаррос»

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко не сумела выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В трёх сетах она уступила теннисистке из Туниса Онс Жабер — 6:7 (7:9), 6:2, 3:6.



Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты. Соболенко 5 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Жабер 4 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.



Таким образом, 26-летняя Жабер впервые в карьере вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции.



За выход в четвертьфинал престижных грунтовых соревнований Жабер поспорит с победительницей встречи Даниэль Коллинз (США) — Гарбинье Мугуруса (Испания).



Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.