Селиваненко: Хачанов потихоньку приходит в форму, которая позволяет рассчитывать на успех

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова над Кристьяном Гарином в матче 3-го круга «Ролан Гаррос».
«Карен потихоньку втягивается и приходит в ту форму, которая позволяет ему рассчитывать на успех. Гарин — очень непростой теннисист, тягучий. Он привык к земле, это его покрытие. Карен показал сегодня игру, которая может вселять оптимизм, но нельзя сказать, что он сейчас находится на пике своей формы.
Возможная встреча Хачанова с Джоковичем в следующем круге? В мужском теннисе любой может обыгрывать любого. Другое дело — как часто. У Карена есть опыт победы над Новаком, опыт игры на таком уровне. Понятно, что Джокович — это первая ракетка мира, но обречённым Карен точно не должен выходить на корт. Как я уже говорил, в теннисе бывает всё: секундная потеря концентрации может кардинально изменить игру, поэтому надо играть каждый мяч, делать то, что ты можешь, а дальше всё зависит от нюансов», — приводит слова Селиваненко Sport24.
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