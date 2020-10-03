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Джокович стал соперником Хачанова в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Джокович стал соперником Хачанова в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга Джокович нанёс поражение лаки-лузеру из Колумбии Даниэлю-Элаи Галану со счётом 6:0, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

Джокович подал 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Галан подал 4 эйса, дважды ошибся на подаче и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти возможных.

В ходе встречи пошёл дождь. Увидев, что соперник поскользнулся, Джокович прервал игру и настоял на закрытии крыши, после чего помогал готовить корт к продолжению матча.

За выход в четвертьфинал Джокович сыграет с 15-м сеяным, россиянином Кареном Хачановым.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
03 октября 2020, суббота. 19:25 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
0 		3 2    
             
Даниэль-Элаи Галан
153
Колумбия
Даниэль-Элаи Галан
Д. Галан
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