Джокович стал соперником Хачанова в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга Джокович нанёс поражение лаки-лузеру из Колумбии Даниэлю-Элаи Галану со счётом 6:0, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.
Джокович подал 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Галан подал 4 эйса, дважды ошибся на подаче и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти возможных.
В ходе встречи пошёл дождь. Увидев, что соперник поскользнулся, Джокович прервал игру и настоял на закрытии крыши, после чего помогал готовить корт к продолжению матча.
За выход в четвертьфинал Джокович сыграет с 15-м сеяным, россиянином Кареном Хачановым.
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