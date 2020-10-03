Джокович опередил Федерера по количеству матчей, выигранных на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опередил швейцарца Роджера Федерера по числу матчей, выигранных на «Ролан Гаррос». Победа в третьем круге над лаки-лузером из Колумбии Даниэлем-Элаи Галаном со счётом 6:0, 6:3, 6:2 стала для Джоковича 71-й в матчах Открытого чемпионата Франции. В активе Федерера 70 побед. Лидером по выигранным матчам является испанец Рафаэль Надаль, у него 96 побед.
Кроме того, благодаря 34-й победе в 35 матчах текущего сезона, Джокович догнал Надаля и Федерера по числу последовательных выходов в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в открытой эре. Новак вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции в 11-й раз подряд — с 2010 по 2020 год. Надаль и Федерер играли в топ-16 на «Ролан Гаррос» ежегодно с 2005 по 2015 год.
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