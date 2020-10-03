Андрей Рублёв рассказал о приметах и хитростях на «Ролан Гаррос»

12-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после победы над Кевином Андерсоном в третьем круге Открытого чемпионата Франции (6:3, 6:2, 6:3) рассказал о хитростях на приёме подач разных соперников и приметах на «Ролан Гаррос».

«Здесь каждый день дают новый шкафчик в раздевалке. Беру каждый день тот же и в ту же душевую хожу. Пока такая примета.

Почему на приёме второй подачи иногда уходил к фону? Делал это только в первом квадрате, во втором всё равно входил в корт. Делаю это только на грунте. На харде вхожу и в первом, и во втором квадрате, а на грунте — смотря с кем играю. Но почти всегда с первого квадрата принимаю дальше и только сегодня с ним иногда входил. Если посмотреть первый круг, то и с первого, и со второго квадрата принимал сзади. Второй круг – с первого просто сзади, со второго — на корте. И сегодня во втором всегда на корте принимал, но первую в основном сзади.

Почему так мало укороченных? Не хотелось допустить ошибку, хотелось наверняка выиграть розыгрыш», – сказал Рублёв каналу Eurosport Россия.

Рублёв обыграл Андерсона и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»