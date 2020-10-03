Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов рассказал, как будет играть против Джоковича в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Хачанов рассказал, как будет играть против Джоковича в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как планирует играть против первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«Играя против Новака, я постараюсь быть спокойным, постараюсь держать уровень, на котором мы будем играть, как можно дольше… Я буду напорист, чтобы попытаться сделать брейк, если что-то пойдёт не так на моей подаче.

Не стоит удивляться, если ты проиграешь несколько геймов, неважно, сильно ты подаёшь или нет. Многие мячи возвращаются, особенно в нынешней ситуации. Думаю, что самое важное для меня — оставаться спокойным, верить в себя, верить в теннис, в который я играю. В конце концов, мне нужно наслаждаться игрой, с нетерпением жду хорошего матча», — приводит слова Хачанова пресс-служба АТР.

Хачанов вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Гарина
Хачанов дождался Джоковича на «Ролан Гаррос». А ведь россиянин уже побеждал его в Париже
Рублёв тоже пробился во вторую неделю турнира. Он встретится с обидчиком Медведева.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020