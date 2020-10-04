Впервые за 10 лет два россиянина смогли пробиться в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Впервые за последние 10 лет сразу два россиянина смогли пробиться в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде и шагнули во вторую неделю турнира. Если в 2010 году Россию на этой стадии соревнований представляли Михаил Южный и Теймураз Габашвили, то теперь это Карен Хачанов и Андрей Рублёв.
В матче третьего круга соревнований 15-й сеяный Хачанов нанёс поражение 20-й ракетке турнира чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 6:2, 3:6, 6:4, 6:2. За выход в четвертьфинал Хачанов сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, которого однажды побеждал на «Мастерсе» в Париже.
Рублёв вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв представителя Южной Африки Кевина Андерсона со счётом 6:3, 6:2, 6:3. За выход в четвертьфинал россиянин сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, который в первом круге заставил зачехлить ракетку россиянина Даниила Медведева.
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