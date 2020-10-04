Федерер и С. Уильямс подтвердили участие в Australian Open 2021

Швейцарский теннисист двадцатикратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер примет участие в Открытом чемпионате Австралии — 2021. Об этом сообщил исполнительный директор Tennis Australia Крейг Тили.



«Роджер Федерер подтвердил, что будет здесь. Серена Уильямс тоже сыграет — снова попытается повторить рекорд Маргарет Корт», — сказал Тили, которого цитирует The Age.



Напомним, после объявления паузы в сезоне, связанной с пандемией коронавируса, 38-летний Федерер сообщил о досрочном завершении выступлений в 2020 году. На тот момент его беспокоила травма колена.



Предварительной датой проведения Australian Open значится 18–31 января 2021 года. Действующими чемпионами турниров являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.