Карен Хачанов во второй раз станет отцом
Жена третьей ракетки России Карена Хачанова Вероника беременна во второй раз. На это намекнул теннисист во время послематчевой пресс-конференции на «Ролан Гаррос».
На вопрос, как отцовство влияет на его карьеру, Карен ответил: «Вы про первого ребёнка или второго?» Ответ теннисиста цитирует журналист Хосе Моргадо на своей странице в «Твиттере».
Первенец в семье Карена и Вероники родился в сентябре 2019 года.
На Открытом чемпионате Франции Хачанов пробился в четвёртый круг, где его соперником станет первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
Хачанов рассказал, как будет играть против Джоковича в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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