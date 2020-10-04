Карен Хачанов во второй раз станет отцом

Жена третьей ракетки России Карена Хачанова Вероника беременна во второй раз. На это намекнул теннисист во время послематчевой пресс-конференции на «Ролан Гаррос».



На вопрос, как отцовство влияет на его карьеру, Карен ответил: «Вы про первого ребёнка или второго?» Ответ теннисиста цитирует журналист Хосе Моргадо на своей странице в «Твиттере».



Первенец в семье Карена и Вероники родился в сентябре 2019 года.



На Открытом чемпионате Франции Хачанов пробился в четвёртый круг, где его соперником станет первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович.



Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Хачанов рассказал, как будет играть против Джоковича в 1/8 финала «Ролан Гаррос»