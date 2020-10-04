Australian Open 2021 пройдёт со зрителями

Исполнительный директор федерации тенниса Австралии Крейг Тили рассказал о подготовке к проведению Открытого чемпионата Австралии 2021 года.



«Подготовку начнём в середине декабря. В это время на турнир приедут все игроки, которые должны будут две недели находиться на карантине в разных городах Австралии. За эти две недели мы создадим «пузырь», в котором они смогут перемещаться от отеля до тренировочного корта уже на Australian Open.



Что касается трибун, на них сможет присутствовать от 25 до 50 процентов зрителей. Будет музыка, еда и большие экраны, однако теперь на первом месте будет стоять безопасность. Всё идёт к тому, что нас ожидает прекрасное начало нового теннисного сезона», — цитирует Тили The Age.



Предварительно, проведение Australian Open запланировано на 18–31 января 2021 года. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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