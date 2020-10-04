Селиваненко отреагировал на возможное участие россиянки в договорном матче
Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал информацию о возможном участии в договорном матче российской теннисистки Яны Сизиковой. Под подозрение французской полиции попал матч Сизиковой в первом круге парного «Ролан Гаррос».
«До тех пор пока нет официальных документов, комментировать что-либо рано. В теннисе принята политика абсолютной нетерпимости к случаям, о подозрении на которые идёт речь.
Система отслеживает объём ставок. Если объём ставок начинает значительным образом отличаться от среднестатистического, система передаёт некий сигнал. И люди, которые этим занимаются, начинают смотреть, что конкретно происходит», — заявил Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Российская теннисистка подозревается в участии в договорном матче на «Ролан Гаррос»
- 4 октября 2020
-
12:29
-
11:30
-
10:58
-
10:17
-
10:06
-
01:01
-
00:30
- 3 октября 2020
-
23:44
-
23:21
-
22:10
-
21:55
-
21:04
-
20:50
-
19:42
-
18:15
-
16:39
-
16:27
-
15:22
-
14:55
-
14:30
-
13:49
-
10:03
-
09:32
- 2 октября 2020
-
23:47
-
23:38
-
22:20
-
22:03
-
21:38
-
21:08
-
20:57
-
20:21
-
20:05
-
19:39
-
18:58
-
17:30
Партнерский контент