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Селиваненко отреагировал на возможное участие россиянки в договорном матче

Селиваненко отреагировал на возможное участие россиянки в договорном матче
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал информацию о возможном участии в договорном матче российской теннисистки Яны Сизиковой. Под подозрение французской полиции попал матч Сизиковой в первом круге парного «Ролан Гаррос».

«До тех пор пока нет официальных документов, комментировать что-либо рано. В теннисе принята политика абсолютной нетерпимости к случаям, о подозрении на которые идёт речь.

Система отслеживает объём ставок. Если объём ставок начинает значительным образом отличаться от среднестатистического, система передаёт некий сигнал. И люди, которые этим занимаются, начинают смотреть, что конкретно происходит», — заявил Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Российская теннисистка подозревается в участии в договорном матче на «Ролан Гаррос»
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