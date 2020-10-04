Селиваненко отреагировал на возможное участие россиянки в договорном матче

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал информацию о возможном участии в договорном матче российской теннисистки Яны Сизиковой. Под подозрение французской полиции попал матч Сизиковой в первом круге парного «Ролан Гаррос».

«До тех пор пока нет официальных документов, комментировать что-либо рано. В теннисе принята политика абсолютной нетерпимости к случаям, о подозрении на которые идёт речь.



Система отслеживает объём ставок. Если объём ставок начинает значительным образом отличаться от среднестатистического, система передаёт некий сигнал. И люди, которые этим занимаются, начинают смотреть, что конкретно происходит», — заявил Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.