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Вероника Кудерметова завершила выступления на «Ролан Гаррос»

Вероника Кудерметова завершила выступления на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китая Чжан Шуай не сумели пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В матче третьего круга соревнований они уступили девятым сеяным из США Софье Кенин и Бетани Маттек-Сэндс — 2:6, 6:3, 4:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут. Кудерметова и Шуай 1 раз подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 5. Их соперницы не выполнили ни одного эйса, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 9.

Соперниц по четвертьфинальному матчу престижных грунтовых соревнований Кенин и Маттек-Сэндс узнают позже.

Напомним, действующими победительницами соревнований являются Тимя Бабош из Венгрии и представительница Франции Кристина Младенович.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
04 октября 2020, воскресенье. 12:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
В. Кудерметова Ч. Шуай
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		3 6
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
Бетани Маттек-Сэндс
США
Бетани Маттек-Сэндс
С. Кенин Б. Маттек-Сэндс
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