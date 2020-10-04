Вероника Кудерметова завершила выступления на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китая Чжан Шуай не сумели пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В матче третьего круга соревнований они уступили девятым сеяным из США Софье Кенин и Бетани Маттек-Сэндс — 2:6, 6:3, 4:6.



Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут. Кудерметова и Шуай 1 раз подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 5. Их соперницы не выполнили ни одного эйса, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 9.



Соперниц по четвертьфинальному матчу престижных грунтовых соревнований Кенин и Маттек-Сэндс узнают позже.



Напомним, действующими победительницами соревнований являются Тимя Бабош из Венгрии и представительница Франции Кристина Младенович.

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