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Рафаэль Надаль стал первым четвертьфиналистом «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль стал первым четвертьфиналистом «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Испанец Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В четвёртом круге вторая ракетка мира со счётом 6:1, 6:1, 6:2 обыграл американца Себастьяна Корду.

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. Испанец 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 8 брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал престижных грунтовых соревнований Надаль поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Янник Синнер (Италия).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
04 октября 2020, воскресенье. 13:35 МСК
Себастьян Корда
213
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		1 2    
6 		6 6    
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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