Рафаэль Надаль стал первым четвертьфиналистом «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В четвёртом круге вторая ракетка мира со счётом 6:1, 6:1, 6:2 обыграл американца Себастьяна Корду.



Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. Испанец 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 8 брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в полуфинал престижных грунтовых соревнований Надаль поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Янник Синнер (Италия).



Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.