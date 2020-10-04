Синнер не пустил Зверева в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где встретится с Надалем
19-летний итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга соревнований Синнер нанёс поражение шестой ракетке соревнований, представителю Германии Александру Звереву, со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. Синнер трижды подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. Зверев подал 3 эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.
За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Синнер сыграет со второй ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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