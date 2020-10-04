Свёнтек — о победе над Халеп: это была прекрасная возможность выйти в четвертьфинал

19-летняя представительница Польши Ига Свёнтек рассказала, как ей удалось выиграть у второй ракетки мира, румынки Симоны Халеп, в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:2.
«Не знаю, как получилось. Я отлично играла и была сосредоточена на протяжении всего матча, но всё равно немного удивлена, что у меня получилось. Чувствовала, что это возможно, что могу сделать это. Помнила, что в прошлом году она меня обыграла, но уступила моей ровеснице Аманде Анисимовой в следующем раунде. Шутила, что в этом году можно сделать то же самое, но поменять имена местами.
Думаю, это здорово, что есть много молодых игроков, которые не боятся. И я счастлива быть одной из них и собираюсь продолжать в том же духе. Мне всегда нравилось идти вперёд шаг за шагом, быть последовательной, так меньше давления. Я уже дважды выходила в четвертый раунд, так что это была прекрасная возможность выйти в четвертьфинал. Рада, что это не случилось в прошлом году. У меня было время повзрослеть. Думаю, тактика «шаг за шагом» идеально подходит для меня», — приводит слова Свётек пресс-служба турнира.
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