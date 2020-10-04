Надаль: в четвертьфинале с Синнером будет тяжёлая битва

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что ожидает сложного четвертьфинального матча на «Ролан Гаррос», где встретится с 19-летним итальянцем Янником Синнером.

«Я приехал сюда с чёткой целью — каждый день выкладываться на все 100%, чтобы иметь шанс добиться наилучшего результата. Я в четвертьфинале, и очень этому рад. Снизилось ли напряжение? Нет, чувствую то же самое. Просто сосредоточен на том, что делаю, и стараюсь играть лучше каждый день, вот и всё. Я в четвертьфинале, не проиграв ни одного сета и имея очень приятный счет. Так что мне не на что жаловаться.

С Синнером в четвертьфинале будет тяжёлая битва. Я вполне доволен тем, как играю, и тренировками, с каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше», — приводит слова Надаля пресс-служба «Ролан Гаррос».