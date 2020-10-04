Тим и Шварцман сыграют за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга соревнований третий сеяный Тим не без труда обыграл француза Хьюго Гастона, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 32 минуты. Тим 7 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Гастон подал один эйс, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейка.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Тим сыграет с 12-м сеяным аргентинцем Диего Шварцманом, который в матче 1/8 финала нанёс поражение итальянцу Лоренцо Сонего со счётом 6:1, 6:3, 6:4.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. В прошлогоднем финале испанец Рафаэль Надаль победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.