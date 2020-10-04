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Тим и Шварцман сыграют за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»

Тим и Шварцман сыграют за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга соревнований третий сеяный Тим не без труда обыграл француза Хьюго Гастона, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 32 минуты. Тим 7 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Гастон подал один эйс, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейка.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Тим сыграет с 12-м сеяным аргентинцем Диего Шварцманом, который в матче 1/8 финала нанёс поражение итальянцу Лоренцо Сонего со счётом 6:1, 6:3, 6:4.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. В прошлогоднем финале испанец Рафаэль Надаль победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
04 октября 2020, воскресенье. 17:25 МСК
Юго Гастон
239
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 7 6 3
6 		6 5 3 6
             
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
04 октября 2020, воскресенье. 17:30 МСК
Лоренцо Сонего
46
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		3 4    
6 		6 6    
             
Диего Шварцман
14
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
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