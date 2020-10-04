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Синнер: играть против Надаля на «Ролан Гаррос» не самое простое занятие

Синнер: играть против Надаля на «Ролан Гаррос» не самое простое занятие
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

19-летний итальянский теннисист Янник Синнер спокойно отреагировал на то, что стал первым за 15 лет игроком, вышедшим в четвертьфинал на своём дебютном «Ролан Гаррос». В 2005 году подобного успеха добился будущий соперник Синнера в матче за выход в финал, испанец Рафаэль Надаль.

«Я не очень-то слежу за такими событиями. Ведь если вы хотите хорошо сыграть в каждом матче, то стремитесь к победе. Если вы спросите, удивлён ли я, что дошёл до четвертьфинала, да, немного, конечно. Но это теннис, и ты всегда стараешься сделать всё возможное, иногда получается хорошо, иногда не очень. Здорово быть в четвертьфинале, это точно.

Играть против Рафы здесь, на «Ролан Гаррос», не самое простое занятие. Думаю, никто не сможет побить его рекорд здесь. Он очень уверенно здесь играет, так что наверняка это будет сложный матч», — приводит слова Синнера пресс-служба «Ролан Гаррос».

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