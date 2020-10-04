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Александр Зверев: я сильно болею, не могу дышать

Александр Зверев: я сильно болею, не могу дышать
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Представляющий Германию теннисист Александр Зверев провёл матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» против итальянца Янника Синнера, нарушив все рекомендации, действующие на турнире во время пандемии коронавируса. Зверев кашлял на корте, вызывал врача, показывал на горло и принял таблетку во время встречи.

По информации Французской федерации тенниса, Зверев в последний раз тестировался на коронавирус 29 сентября, и тест показал отрицательный результат. Следующий тест Зверев должен был сдать сегодня, 4 октября. С медицинской службой «Ролан Гаррос» перед матчем с Синнером Зверев не консультировался.

“Ничего страшного. После матча с Чеккинато ночью мне стало совсем плохо. Да, что я могу сказать? Я сильно болею. Не могу дышать, как вы можете понять по моему голосу. У меня была лихорадка и высокая температура, 38 градусов, вечером", — приводит слова Зверева Reuters.

Синнер не пустил Зверева в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где встретится с Надалем
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