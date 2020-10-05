Тим — о победе над Гастоном: мне очень повезло, что выжил сегодня

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу над французом Юго Гастоном (6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3) и выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.
«Думаю, что это был невероятный матч для нас обоих. И я уже давно не видел игрока, который умеет действовать так тонко. Его укороченные – это космос. Мне пришлось раз 400 сбегать к сетке. И в этом его заслуга. Если он продолжит в том же духе, то станет очень мощным игроком и будет часто радовать этот стадион.
Я долго не мог найти правильный ответ на его игру. В пятом сете я нашёл новую энергию. Я снова хорошо заиграл, и это был отличный бой до самого конца. Мне очень повезло, что я выжил сегодня. Всё могло случиться в том пятом сете. Думаю, справиться мне помог опыт.
В четвертьфинале против Диего будут продолжительные розыгрыши. Ему по душе эти условия, он будет играть медленнее и не с таким высоким отскоком. Это будет очень сложно», — приводит слова Тима пресс-служба АТР.
- 5 октября 2020
-
00:24
- 4 октября 2020
-
23:13
-
22:53
-
21:27
-
20:26
-
19:40
-
17:40
-
17:26
-
17:16
-
17:03
-
16:56
-
15:34
-
15:16
-
14:48
-
14:29
-
13:16
-
12:29
-
11:30
-
10:58
-
10:17
-
10:06
-
01:01
-
00:30
- 3 октября 2020
-
23:44
-
23:21
-
22:10
-
21:55
-
21:04
-
20:50
-
19:42
-
18:15
-
16:39
-
16:27
-
15:22
-
14:55