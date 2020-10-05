Тим — о победе над Гастоном: мне очень повезло, что выжил сегодня

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу над французом Юго Гастоном (6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3) и выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.



«Думаю, что это был невероятный матч для нас обоих. И я уже давно не видел игрока, который умеет действовать так тонко. Его укороченные – это космос. Мне пришлось раз 400 сбегать к сетке. И в этом его заслуга. Если он продолжит в том же духе, то станет очень мощным игроком и будет часто радовать этот стадион.

Я долго не мог найти правильный ответ на его игру. В пятом сете я нашёл новую энергию. Я снова хорошо заиграл, и это был отличный бой до самого конца. Мне очень повезло, что я выжил сегодня. Всё могло случиться в том пятом сете. Думаю, справиться мне помог опыт.

В четвертьфинале против Диего будут продолжительные розыгрыши. Ему по душе эти условия, он будет играть медленнее и не с таким высоким отскоком. Это будет очень сложно», — приводит слова Тима пресс-служба АТР.