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Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Фучович в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Фучович в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Сегодня, 5 октября, состоится матч 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв, посеянный под 13-м номером, и венгр Мартон Фучович. Поединок поставлен первым запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнётся приблизительно в 12:00 мск.

Соперники встречались в рамках Кубка Дэвиса в 2017 году. Победу в том матче одержал Мартон со счётом
6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Фучович в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет либо с болгарином Григором Димитровым (18), либо с греком Стефаносом Циципасом (5).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

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