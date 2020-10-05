Сегодня, 5 октября, состоится матч 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв, посеянный под 13-м номером, и венгр Мартон Фучович. Поединок поставлен первым запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнётся приблизительно в 12:00 мск.
Соперники встречались в рамках Кубка Дэвиса в 2017 году. Победу в том матче одержал Мартон со счётом
6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Фучович в 1/8 финала «Ролан Гаррос».
Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет либо с болгарином Григором Димитровым (18), либо с греком Стефаносом Циципасом (5).
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
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