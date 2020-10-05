Сегодня, 5 октября, состоится матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, и россиянин Карен Хачанов (15). Поединок поставлен третьим запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся приблизительно в 15:30 мск.
По личным встречам впереди первая ракетка мира — 3-1.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Хачанов в 1/8 финала «Ролан Гаррос».
Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (17), либо с немцем Даниэлем Альтмайером (Q).
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
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