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Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Хачанов в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Хачанов в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Сегодня, 5 октября, состоится матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, и россиянин Карен Хачанов (15). Поединок поставлен третьим запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся приблизительно в 15:30 мск.

По личным встречам впереди первая ракетка мира — 3-1.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Хачанов в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (17), либо с немцем Даниэлем Альтмайером (Q).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

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