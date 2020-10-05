Александр Зверев: мне не стоило играть

Немецкий теннисист Александр Зверев признал, что из-за плохого самочувствия ему не стоило выходить на корт в матче четвёртого раунда Открытого чемпионата Франции с представителем Италии Янником Синнером.

Зверев кашлял на корте, вызывал врача, показывал на горло и принял таблетку во время встречи. По информации Французской федерации тенниса, Александр в последний раз тестировался на коронавирус 29 сентября и тест показал отрицательный результат. Следующий тест немец должен был сдать в день игры, 4 октября. С медицинской службой «Ролан Гаррос» перед матчем с Синнером Зверев не консультировался.

«Если честно, это было больше похоже на разминку. Мне не стоило играть. Может быть, я надеялся, что смогу выиграть в трёх сетах или что-то вроде того. Но уже с начала матча стало ясно, что легко мне не будет», — приводит слова Зверева Sports Illustrated.

Синнер одержал победу со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 6:3.