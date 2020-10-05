«Съем шоколадку, и мне будет лучше». Халеп — о сенсационном вылете с «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира из Румынии Симона Халеп прокомментировала сенсационное поражение (1:6, 2:6) от 19-летней представительницы Польши Иги Свёнтек в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.
«Осознаю, что это был прекрасный год, несмотря на все тяжёлые моменты, и один матч его не испортит. Конечно, смириться с поражением нелегко, но я привыкла к непростым периодам в карьере. Съем шоколадку, и завтра мне будет лучше», — приводит слова Халеп Tennis Head.
За выход в полуфинал соревнований Свёнтек поспорит с Мартиной Тревизан из Италия.
В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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