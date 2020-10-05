Янник Синнер — о ситуации с Александром Зверевым: надеюсь, я не заболею

19-летний итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на ситуацию вокруг болезни его соперника по матчу четвёртого круга Открытого чемпионата Франции немца Александра Зверева.

В ходе встречи Зверев кашлял на корте, вызывал врача, показывал на горло и принял таблетку. По информации Французской федерации тенниса, Александр в последний раз тестировался на коронавирус 29 сентября и тест показал отрицательный результат. Следующий тест немец должен был сдать в день игры, 4 октября. С медицинской службой «Ролан Гаррос» перед матчем с Синнером Зверев не консультировался

«У него не было положительного теста. Нас много раз тестировали, и во время игры мы с ним не были так уже близко друг к другу. Между нами всегда была дистанция. Не думаю, что в ближайшие дни я заболею. Я надеюсь, что этого не случится», — цитирует Синнера Reuters.

Янник одержал победу со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 6:3 и сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.