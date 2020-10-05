Диего Шварцман: не ожидал, что доберусь до четвертьфинала «Ролан Гаррос»

Аргентинский теннисист Диего Шварцман прокомментировал выход в четвертьфинальную стадию Открытого чемпионата Франции. За выход в полуфинал соревнований аргентинец поборется с австрийцем Домиником Тимом.

«Я счастлив. На старте грунтового сезона я играл не очень хорошо, и не ожидал, что доберусь до финала турнира в Риме и четвертьфинала „Ролан Гаррос“.



Доминик показывает отличный теннис. Он провёл тяжёлый матч с Гастоном. Думаю, если я продолжу играть так, как в последние две недели, у меня будут шансы», — приводит слова Шварцмана пресс-служба ATP.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. В прошлогоднем финале вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.