Кирьос раскритиковал Корду, попросившего автограф у Надаля после поражения на «РГ»
Австралийский теннисист Ник Кирьос раскритиковал амерканца Себастьяна Корду, который попросил автограф у второй ракетки мира Рафаэля Надаля после поражения (1:6, 1:6, 2:6) в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции.
После матча Корда в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» показал подписанную Надалем футболку и написал: «Кто-нибудь просил у соперника автограф после последнего розыгрыша в матче? Лучший момент в моей жизни. Спасибо большое, Рафа».
«Наверное, поэтому его и уничтожили», — написал Кирьос на своей странице в «Твиттере».
Публикация доступна на странице Ника Кирьоса в "Твиттере".
Перед матчем с Надалем Корда признался, что является большим поклонником испанца, и даже назвал кота в его честь.
Корда рассказал, что назвал кота в честь Надаля. Испанец отреагировал
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