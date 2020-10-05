Кирьос раскритиковал Корду, попросившего автограф у Надаля после поражения на «РГ»

Австралийский теннисист Ник Кирьос раскритиковал амерканца Себастьяна Корду, который попросил автограф у второй ракетки мира Рафаэля Надаля после поражения (1:6, 1:6, 2:6) в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции.

После матча Корда в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» показал подписанную Надалем футболку и написал: «Кто-нибудь просил у соперника автограф после последнего розыгрыша в матче? Лучший момент в моей жизни. Спасибо большое, Рафа».

«Наверное, поэтому его и уничтожили», — написал Кирьос на своей странице в «Твиттере».

Публикация доступна на странице Ника Кирьоса в "Твиттере".

Перед матчем с Надалем Корда признался, что является большим поклонником испанца, и даже назвал кота в его честь.