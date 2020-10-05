Младшая сестра Кудерметовой прошла во второй круг юниорского «Ролан Гаррос»

Вчера, 4 октября, стартовал розыгрыш Открытого чемпионата Франции среди юниоров.

На данный момент несколько российских теннисисток уже провели свои матчи в первом круге соревнований.

Алина Чараева — Себастьянна Сцилипоти (Швейцария) — 6:1, 6:0

Алина Щербинина — Алёна Фалей (Беларусь) — 6:1, 6:2

Полина Кудерметова — София Костулас (Бельгия) — 3:6, 6:2, 6:2

Юлия Авдеева — Гильермина Грант (Уругвай) — 4:6, 6:4, 6:3

Диана Шнайдер — Тина Надин Смит (Австрия) 6:2, 4:6, 6:1

Полина Яценко — Кристина Дмитрук (Беларусь) — 5:7, 2:6

Бонадернко Мария — Тара Вурт (Хорватия) — 7:6, 4:6, 5:7

Оксане Селехметьевой, Дарье Фрайман и Элине Аванесян ещё предстоит провести матчи первого круга. Их соперницами станут Селена Яникижевич, Обан Дроге и Анаэль Леклерк (все — Франция) соответственно.