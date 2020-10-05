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Младшая сестра Кудерметовой прошла во второй круг юниорского «Ролан Гаррос»

Младшая сестра Кудерметовой прошла во второй круг юниорского «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Вчера, 4 октября, стартовал розыгрыш Открытого чемпионата Франции среди юниоров.

На данный момент несколько российских теннисисток уже провели свои матчи в первом круге соревнований.

Алина Чараева — Себастьянна Сцилипоти (Швейцария) — 6:1, 6:0
Алина Щербинина — Алёна Фалей (Беларусь) — 6:1, 6:2
Полина Кудерметова — София Костулас (Бельгия) — 3:6, 6:2, 6:2
Юлия Авдеева — Гильермина Грант (Уругвай) — 4:6, 6:4, 6:3
Диана Шнайдер — Тина Надин Смит (Австрия) 6:2, 4:6, 6:1
Полина Яценко — Кристина Дмитрук (Беларусь) — 5:7, 2:6
Бонадернко Мария — Тара Вурт (Хорватия) — 7:6, 4:6, 5:7

Оксане Селехметьевой, Дарье Фрайман и Элине Аванесян ещё предстоит провести матчи первого круга. Их соперницами станут Селена Яникижевич, Обан Дроге и Анаэль Леклерк (все — Франция) соответственно.

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