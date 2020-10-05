С 2016 года лишь Джоковичу, Надалю и Гастону удалось взять 2 сета в матче с Тимом на «РГ»

Француз Юго Гастон стал третьим теннисистом, которому удалось взять два сета в матче с австрийцем Домиником Тимом на Открытом чемпионате Франции с 2016 года.

До этого это удавалось только испанцу Рафаэлю Надалю и первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Серб обыграл Тима в полуфинальной стадии «Ролан Гаррос» в 2016 году, Надаль дважды одолел австрийца в финале турнира (2018, 2019).

В матче четвёртого круга соревнований Тим не без труда обыграл француза Гастона, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3. За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Тим сыграет с 12-м сеяным аргентинцем Диего Шварцманом, который в матче 1/8 финала нанёс поражение итальянцу Лоренцо Сонего со счётом 6:1, 6:3, 6:4.