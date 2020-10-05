Зигемунд впервые вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в одиночном разряде

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В четвёртом круге соревнований она со счётом 7:5, 6:2 обыграла испанку Паулу Бадосу.

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Зигемунд дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейка.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Зигемунд поборется с чешкой Петрой Квитовой.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В прошлогоднем финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.