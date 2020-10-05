Гастон: горжусь собой. Надеюсь, в следующем году попаду на «Ролан Гаррос» без уайлд-кард

Француз Юго Гастон поделился эмоциями после поражения (4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 3:6) от австрийца Доминика Тима в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.

«Безусловно, я был немного разочарован, но очень горжусь собой. Я противостоял Доминику в пяти сетах, а он очень хороший игрок. Ни о чём не жалею и ухожу с высоко поднятой головой. Очень доволен тем, как прошёл турнир. Публика подталкивала меня вперёд, это очень помогло.



Вернусь на челленджеры, сейчас там мой тур. Хочу побыстрее попасть в топ-100. Надеюсь, в следующем году я попаду на „Ролан Гаррос“ без уайлд-кард», — приводит слова Гастона Eurosport.fr.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.