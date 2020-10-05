Агафонов вышел во 2-й круг юниорского «Ролан Гаррос», П. Кудерметова и Авдеева — в 3-й

Российский теннисист Егор Агафонов пробился во второй круг юниорского Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований он за 1 час 42 минуты обыграл испанца Диего Аугусто Баррето Санчеса со счётом 2:6, 7:5, 6:1.

Марат Шарипов уступил Элиакиму Кулибали из Кот-д'Ивуара — 6:4, 3:6, 6:7 (4:7).

В первом круге соревнований у девушек Дарья Фрайман проиграла француженке Обан Дроге — 3:6, 4:6, Оксана Селехметьева победила француженку Селену Яникижевич — 7:6 (7:2), 6:3, а Элина Аванесян обыграла ещё одну хозяйку кортов Анаэль Леклер — 6:1, 6:3.

Во втором круге Полина Кудерметова разгромила словенку Зиву Фалькнер со счётом 6:2, 6:0, Юлия Авдеева победила чешку Линду Фрухвиртову — 6:4, 1:6, 6:3, а Диана Шнайдер уступила испанке Лейре Ромеро Гормас — 3:6, 5:7.