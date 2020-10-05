Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рублёв за 3 часа 54 минуты обыграл Фучовича и впервые вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Рублёв за 3 часа 54 минуты обыграл Фучовича и впервые вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российский теннисист Андрей Рублёв впервые вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого раунда россиянин со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3) обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича.

Продолжительность противостояния составила 3 часа 54 минуты. Рублёв 4 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12. На счету его соперника 8 эйсов и 5 двойных ошибок.

За выход в полуфинал престижных грунтовых соревнований Рублёв поспорит с победителем встречи Григор Димитров (Болгария) — Стефанос Циципас (Греция).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
05 октября 2020, понедельник. 12:05 МСК
Мартон Фучович
63
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		5 4 6 3  
6 4 		7 6 7 7  
             
Андрей Рублёв
12
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020