Рублёв за 3 часа 54 минуты обыграл Фучовича и впервые вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублёв впервые вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого раунда россиянин со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3) обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича.

Продолжительность противостояния составила 3 часа 54 минуты. Рублёв 4 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12. На счету его соперника 8 эйсов и 5 двойных ошибок.

За выход в полуфинал престижных грунтовых соревнований Рублёв поспорит с победителем встречи Григор Димитров (Болгария) — Стефанос Циципас (Греция).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.