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Циципас обыграл Димитрова и сыграет с Рублёвым в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Циципас обыграл Димитрова и сыграет с Рублёвым в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого раунда Циципас со счётом 6:3, 7:6 (11:9), 6:2 обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.

Продолжительность противостояния составила 3 часа 54 минуты. Циципас 3 раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету его соперника 1 эйс и 4 двойные ошибки.

За выход в полуфинал престижных грунтовых соревнований Циципас поборется с россиянином Андреем Рублёвым, который в четвёртом круге обыграл венгра Мартона Фучовича.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
05 октября 2020, понедельник. 13:55 МСК
Григор Димитров
20
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 9 2    
6 		7 11 6    
             
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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