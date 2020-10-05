Циципас обыграл Димитрова и сыграет с Рублёвым в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого раунда Циципас со счётом 6:3, 7:6 (11:9), 6:2 обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.

Продолжительность противостояния составила 3 часа 54 минуты. Циципас 3 раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету его соперника 1 эйс и 4 двойные ошибки.

За выход в полуфинал престижных грунтовых соревнований Циципас поборется с россиянином Андреем Рублёвым, который в четвёртом круге обыграл венгра Мартона Фучовича.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.