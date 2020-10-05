Рублёв — о выходе в 1/4 финала «Ролан Гаррос»: мне немного повезло

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу (6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3)) над венгром Мартоном Фучовичем в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.

«Думаю, мне немного повезло. Он вёл со счётом 5:3 во втором сете, выиграл гейм на моей подаче в третьем сете, потом я выиграл несколько геймов на его подаче. Было очень тяжело. В нынешних условиях ты можешь проигрывать на каждой своей подаче, приходится играть длительные розыгрыши. Очень трудно держать свою подачу, не проиграв ни гейма», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира в "Твиттере".

За выход в полуфинал престижных грунтовых соревнований Рублёв поспорит со Стефаносом Циципасом.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября.