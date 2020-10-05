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Тим Хенмэн считает, что Циципас победит Рублёва в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Тим Хенмэн считает, что Циципас победит Рублёва в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона британец Тим Хенмэн поделился ожиданиями от матча россиянина Андрея Рублёва с греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

«Это будет упорный матч. Классический сценарий, когда никаких сюрпризов у соперников нет. Они отлично знают игру друг друга. Ключевым моментом станет создание возможностей на корте и их реализация в концовках сетов.

Если мне нужно выбрать победителя… Это нелёгкое решение. Я остановлюсь на Циципасе. Пожалуй, он действует немного более вариативно, чем Рублёв. Но сделать выбор правда сложно", — сказал Хенмэн в эфире Eurosport.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Рублёв за 3 часа 54 минуты обыграл Фучовича и впервые вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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