Тим Хенмэн считает, что Циципас победит Рублёва в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона британец Тим Хенмэн поделился ожиданиями от матча россиянина Андрея Рублёва с греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
«Это будет упорный матч. Классический сценарий, когда никаких сюрпризов у соперников нет. Они отлично знают игру друг друга. Ключевым моментом станет создание возможностей на корте и их реализация в концовках сетов.
Если мне нужно выбрать победителя… Это нелёгкое решение. Я остановлюсь на Циципасе. Пожалуй, он действует немного более вариативно, чем Рублёв. Но сделать выбор правда сложно", — сказал Хенмэн в эфире Eurosport.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
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