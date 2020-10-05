Собкин: Рублёв молодец, вылез из одного места! Всё перемолол, выстоял

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу (6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3)) Андрея Рублёва над венгром Мартоном Фучовичем в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.
«Андрей молодец, вылез из одного места! Был тяжёлый матч: проиграл сет, в четвёртом у соперника был тройной сетбол, и Андрюха, грубо говоря, всё это перемолол, выстоял. А дальше добил Фучовича. У Рублёва всё получается, он играет хорошо, но устаёт психологически. Андрей собирается, когда его к стенке припирают. Затем проявляется характер. У всех игроков так: внимание обостряется, когда начинают проигрывать. Рублёв сейчас находится на очень высоком уровне.
Циципас и Рублёв чуть подуставшие. Сегодня Циципас вполне мог проиграть второй сет. Нас ждёт матч игроков, примерно равных по классу. Но психологическая усталость заметна у обоих. Андрей уже в этом году может стоять рядом с Циципасом, а может, и выше», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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