Роджер Федерер: сейчас я не могу проводить с ракеткой больше двух часов в день
Бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о восстановлении после операций. В начале сезона 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» перенёс две операции на колене.
«Я нахожусь на верном пути, постепенно возвращаюсь, но и не пытаюсь давить на себя. Я никуда не тороплюсь. Не буду участвовать в турнирах, пока не буду находиться в оптимальной форме. По всей видимости, смогу вернуться на Australian Open в январе 2021 года.
Полноценные тренировки? Пока ещё рано. Сейчас я не могу проводить с ракеткой больше двух часов в день. Но по крайней мере хоть какое-то время я совершенно без болевых ощущений работаю над выносливостью и силой», — цитирует Федерера Schweizer Illustrierte.
Федерер и С. Уильямс подтвердили участие в Australian Open 2021
- 5 октября 2020
-
18:45
-
17:59
-
17:31
-
16:45
-
16:43
-
16:42
-
16:33
-
16:26
-
16:02
-
15:48
-
15:43
-
15:29
-
14:46
-
13:54
-
13:39
-
12:54
-
12:30
-
11:59
-
10:42
-
10:27
-
09:51
-
09:47
-
09:42
-
09:16
-
09:00
-
09:00
-
00:24
- 4 октября 2020
-
23:13
-
22:53
-
21:27
-
20:26
-
19:40
-
17:40
-
17:26
-
17:16
Партнерский контент