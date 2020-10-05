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Роджер Федерер: сейчас я не могу проводить с ракеткой больше двух часов в день

Роджер Федерер: сейчас я не могу проводить с ракеткой больше двух часов в день
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о восстановлении после операций. В начале сезона 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» перенёс две операции на колене.

«Я нахожусь на верном пути, постепенно возвращаюсь, но и не пытаюсь давить на себя. Я никуда не тороплюсь. Не буду участвовать в турнирах, пока не буду находиться в оптимальной форме. По всей видимости, смогу вернуться на Australian Open в январе 2021 года.

Полноценные тренировки? Пока ещё рано. Сейчас я не могу проводить с ракеткой больше двух часов в день. Но по крайней мере хоть какое-то время я совершенно без болевых ощущений работаю над выносливостью и силой», — цитирует Федерера Schweizer Illustrierte.

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