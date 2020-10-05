Камельзон: Хачанов уступил Джоковичу в технике в решающий момент розыгрыша очка

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос». Россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 4:6, 3:6, 3:6.
«Хачанов провёл достойный матч. Карен меня расстраивал одно время, всё-таки он игрок из топ-20. Мне казалось, что он теряет мотивацию игры, но матч с Джоковичем показал, что он крутой игрок и он может продолжать работать. Он может продолжать стремиться в десятку, если он уберёт немного медленный подход к мячу, не всегда успевает. Нет лёгкости в ногах, как у Джоковича.
Если команда Хачанова разберёт эту игру, найдёт над чем нужно работать. У него сейчас хорошая мотивация, отлично летит мяч и подача. По тактическим соображениям он не уступал Джоковичу, он уступил в технике в решающий момент розыгрыша очка. Счёт сложился именно из-за этих ошибок. Была битва двух равных теннисистов.
Джокович в отличной форме. Думаю, что он может ещё прибавить в игре. Это то, что отличает первых номеров от топ-10. Звезда есть звезда, если ты хочешь победить такую звезду, то нужно отдать максимум, чтобы превзойти её», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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