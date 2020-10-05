Хенмэн не верит, что Джокович или Надаль выиграют «Ролан Гаррос»

Бывший британский теннисист, а ныне аналитик Eurosport Тим Хенмэн поделился мнением о фаворитах Открытого чемпионата Франции по теннису. Хенмэн предположил, что серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль не смогут выиграть турнир, хоть и являются явными фаворитами.
«Выбрал бы Доминика Тима, думаю, он выиграет турнир. У него теперь есть чемпионский титул US Open, который он взял в столь необычных обстоятельствах. Он один из тех, кто стучался в двери финалов трёх последних турниров «Большого шлема". Вообще, не думаю, что реально выиграть один за другим такие турниры. Но это в обычных обстоятельствах. А сейчас у нас всё иначе. Выбираю Тима», — цитирует Хенмэна Tennis 365.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Тим встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.
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