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Джокович – о попадании мячом в судью в матче с Хачановым: испытал неприятное дежавю

Джокович – о попадании мячом в судью в матче с Хачановым: испытал неприятное дежавю
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Сербский теннисист Новак Джокович, комментируя выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос», признался, что в матче четвёртого круга турнира с россиянином Кареном Хачановым испытал неприятные чувства. В первом сете Джокович нечаянно отбил мяч в судью. Серб уже был дисквалифицирован с US Open за то, что в неигровом эпизоде попал мячом в судью.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Eurosport UK.

«Мой бог, это было неприятное чувство дежавю. Пытался найти линейного судью, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. Видел, что там у него было небольшое покраснение в месте, куда попал мяч.

Надеюсь, с ним всё в порядке. Он действовал в этой ситуации очень смело. Но удар был сильным, ведь я находился рядом с ним.

Конечно, после произошедшего в Нью-Йорке люди будут пытаться раздуть из этого историю. Но такое происходило со мной и другими игроками в последние 15 лет», — цитирует Джоковича Times of India.

Джокович попал мячом в судью во время матча с Хачановым на «Ролан Гаррос»
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