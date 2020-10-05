Тарпищев: характер и агрессивность Рублёва перевесили всё, что делал Фучович

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход российского теннисиста Андрея Рублёва в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга Рублёв одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3).

«Андрей выглядел чуть сильнее, но проблемы были серьёзные. Если бы он проиграл второй сет, то не выиграл бы. Нужно сказать, что Фучович очень цепкий и держит мяч, играет длинно. Рублёв попытался навязать агрессивный стиль, увеличивал давление. Это было правильно, особенно в коротких розыгрышах. Играя в такой манере, Андрей выигрывал позицию на корте и имел преимущество. Характер и агрессивность Рублёва перевесили всё, что делал Фучович», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Рублёв встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

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