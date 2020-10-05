Ольховский: главное, в чём прибавил Рублёв, — это подача

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход российского теннисиста Андрея Рублёва в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга Рублёв одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3).
«Мне понравилась цепкая игра Андрея. Четвёртый сет был просто великолепным. Он начал играть более разнообразно и по восходящему мячу справа. Он не даёт уже так много времени сопернику. Главное, в чём прибавил Рублёв, — это подача. Она стала намного острее и интереснее. Раньше он практически всегда играл по нисходящему, а сейчас играет активнее и меняет направление», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Рублёв встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.
«Циципас и Рублёв раскочегарились». Кто пробьётся в свой первый полуфинал «Ролан Гаррос»?
- 5 октября 2020
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