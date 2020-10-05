Тарпищев оценил шансы Рублёва в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от четвертьфинала «Ролан Гаррос», в котором россиянин Андрей Рублёв встретится с греком Стефаносом Циципасом.

«Шансы у Циципаса и Рублёва одинаковые. Чтобы выиграть, нужно подавать первый мяч за 70 процентов. Дальше будут решать физические кондиции. Необходимо успеть восстановиться. По игре интереснее и разнообразнее выглядит Циципас. Но по агрессии и спортивной злости – Андрей. Проблемы могут быть со второй подачей, а также с длиной полёта мяча при атаке. Чтобы выигрывать позицию, нужно держать свою подачу. Если всё так сложится, у Андрея будут хорошие шансы», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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