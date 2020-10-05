Тарпищев оценил шансы Рублёва в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от четвертьфинала «Ролан Гаррос», в котором россиянин Андрей Рублёв встретится с греком Стефаносом Циципасом.
«Шансы у Циципаса и Рублёва одинаковые. Чтобы выиграть, нужно подавать первый мяч за 70 процентов. Дальше будут решать физические кондиции. Необходимо успеть восстановиться. По игре интереснее и разнообразнее выглядит Циципас. Но по агрессии и спортивной злости – Андрей. Проблемы могут быть со второй подачей, а также с длиной полёта мяча при атаке. Чтобы выигрывать позицию, нужно держать свою подачу. Если всё так сложится, у Андрея будут хорошие шансы», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
«Циципас и Рублёв раскочегарились». Кто пробьётся в свой первый полуфинал «Ролан Гаррос»?
- 5 октября 2020
-
23:30
-
23:07
-
22:57
-
22:22
-
21:50
-
20:01
-
19:58
-
19:43
-
19:17
-
18:45
-
17:59
-
17:31
-
16:45
-
16:43
-
16:42
-
16:33
-
16:26
-
16:02
-
15:48
-
15:43
-
15:29
-
14:46
-
13:54
-
13:39
-
12:54
-
12:30
-
11:59
-
10:42
-
10:27
-
09:51
-
09:47
-
09:42
-
09:16
-
09:00
-
09:00