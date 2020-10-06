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Циципас: Рублёв заставит меня сыграть в мой лучший теннис

Циципас: Рублёв заставит меня сыграть в мой лучший теннис
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от четвертьфинала «Ролан Гаррос». В четвертьфинале Циципас встретится с россиянином Андреем Рублёвым. Ранее соперники сыграли в финале турнира в Гамбурге (Германия), там сильнее оказался россиянин.

«Смогу ли я дойти до финала? Не знаю. Я просто играю в теннис, не думая больше ни о чём.

С Рублёвым будет очень сложно играть. Он — очень оснащённый игрок, который действует уверенно во всех аспектах. Он значительно улучшил подачу, теперь Рублёв сильно полагается на мощь. У него очень сильные удары. Думаю, что он заставит меня играть в лучший теннис, когда мы выйдем на корт», — цитирует Циципаса пресс-служба «Ролан Гаррос».

Рублёв — последний из россиян на «Ролан Гаррос».

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