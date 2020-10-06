Серена Уильямс снялась в фотосессии для британского журнала

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в фотосессии для британского журнала Vogue. Ноябрьский выпуск поступит в продажу 9 октября.

Фото доступны в «инстаграме» Серены Уильямс

На минувшей неделе Серена приняла решение сняться с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. В матче второго круга бывшая первая ракетка мира должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, получившей уайлд-кард от организаторов.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.