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Андрей Рублёв: я понимал, что победить Фучовича будет нелегко

Андрей Рублёв: я понимал, что победить Фучовича будет нелегко
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от первого в карьере выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинале он одолел представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3). В нынешнем сезоне уроженец Москвы выиграл турниры в Дохе, Аделаиде и Гамбурге.

«Я доволен своим выступлением в последние пару недель и в целом в этом сезоне. Я очень благодарен. Так приятно выиграть столько матчей подряд.

Я ожидал, что матч с Фучовичем получится именно таким. Я не знал, кто выиграет, но понимал, что мне будет нелегко победить. Я очень рад, что в итоге вырвал победу", — приводит слова Рублёва официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Андрей поспорит с греком Стефаносом Циципасом.

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