«Ты выглядишь потрясающе!» Каролина Возняцки оценила фотосессию Серены Уильямс
Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки, завершившая карьеру в январе 2020 года, оценила новую фотосессию своей подруги — американки Серены Уильямс. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» попала на обложку британского журнала Vogue.
«О боже! Ты выглядишь потрясающе! Поздравляю, сестра», — написала Возняцки в комментарии к посту Уильямс.
Фото обложки доступно в «инстаграме» Серены Уильямс
Каролина Возняцки, которой 11 июля исполнилось 30 лет, за карьеру выиграла один турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии в 2018 году. Она также завоевала 33 титула на турнирах WTA (30 из них — в одиночном разряде). Год назад Каролина вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Серена Уильямс снялась в фотосессии для британского журнала
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