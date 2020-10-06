«Ты выглядишь потрясающе!» Каролина Возняцки оценила фотосессию Серены Уильямс

Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки, завершившая карьеру в январе 2020 года, оценила новую фотосессию своей подруги — американки Серены Уильямс. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» попала на обложку британского журнала Vogue.

«О боже! Ты выглядишь потрясающе! Поздравляю, сестра», — написала Возняцки в комментарии к посту Уильямс.

Фото обложки доступно в «инстаграме» Серены Уильямс

Каролина Возняцки, которой 11 июля исполнилось 30 лет, за карьеру выиграла один турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии в 2018 году. Она также завоевала 33 титула на турнирах WTA (30 из них — в одиночном разряде). Год назад Каролина вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.