Циципас: в этот раз в матче с Рублёвым мне нужно будет бороться усерднее

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча с россиянином Андреем Рублёвым в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Ранее соперники сыграли в финале турнира в Гамбурге (Германия), и там сильнее оказался россиянин.
«В юности мы часто играли вместе. Андрей заметно прибавил. Мне очень важно использовать свой шанс и в этот раз бороться усерднее. Может быть, мне нужно будет что-то сделать лучше. Играть с Рублёвым нелегко.
Думаю, у нас с ним похожие стили игры. Но, пожалуй, я больше выхожу к сетке и чаще ищу углы в розыгрышах", — приводит слова Циципаса официальный сайт тура.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
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